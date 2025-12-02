Скидки
Фабио Челестини отреагировал на информацию о продлении контракта с ЦСКА

Фабио Челестини отреагировал на информацию о продлении контракта с ЦСКА
Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на информацию о возможном продлении контракта с армейским клубом.

— Много разговоров о вашем контракте. Вы хотите остаться в ЦСКА?
— Я хочу обыграть «Краснодар». Здесь я счастлив, моя мотивация — выиграть три трофея. Я мог бы спокойно сидеть дома, отдыхать после золотого дубля в «Базеле». Но я приехал помочь клубу. Мы хорошо работаем, я доволен. Но есть что улучшать. Не думаю, что вопрос моего продления самый важный на данный момент. Знаю, что речь об этом идёт. Но искренне скажу, единственное, что меня волнует сейчас — матч с «Краснодаром». Больше ничего, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

