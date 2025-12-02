Скидки
Слот — о Салахе: конечно, игрок недоволен, если не играет

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нападающем своей команды Мохамеде Салахе после решения оставить футболиста в запасе на матч 13-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 17:05 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 60'     0:2 Гакпо – 90+2'    
Удаления: Пакета – 84' / нет

«Конечно, игрок недоволен, если не играет. Могу сказать, что он был не единственным, кто был недоволен тем, что не вышел в стартовом составе. Это нормально, но он вёл себя так, как и ожидаешь от профессионала. Он очень поддерживал товарищей по команде, отлично себя вёл в течение дня и вчера на тренировке. Невозможно быть игроком, готовым играть каждые три дня и играть на таком высоком уровне, если идёшь на поводу у эмоций. Мо очень дисциплинированный, знает, что делать, чтобы оставаться в форме, и неважно, играет он хорошо или плохо, он всегда будет профессионалом высочайшего уровня — и именно таким он был в последние два дня», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

