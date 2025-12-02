Скидки
Агент Игоря Дивеева допустил, что защитник покинет ЦСКА зимой

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, допустил, что футболист покинет армейцев в зимнее трансферное окно. По словам Ерёмина, некоторые клубы проявляют интерес к защитнику красно-синих.

— Есть ли интерес перед зимним трансферным окном и возможен ли переход зимой?
— Интерес, как всегда, есть. Поэтому всё возможно.

— Есть ли конкретика или всё на уровне разговоров?
— О конкретике распространяться не хочу. Но интерес есть, переход возможен, — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Дивееву 26 лет. За ЦСКА он выступает с 2019-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 18 матчей во всех турнирах и забил три гола. Действующий контракт россиянина с ЦСКА рассчитан до конца июня 2029 года.

