«Не знаю, чем он их кормит». Генич сравнил «Балтику» Талалаева с «Атлетико» Симеоне

Известный комментатор Константин Генич сравнил калининградскую «Балтику» с мадридским «Атлетико». В матче 17-го тура Мир РПЛ «Балтика» обыграла «Спартак» со счётом 1:0. По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Ну надо сказать, что это потрясающе. Это… Я не знаю, как ему удалось добиться от команды, что она 17 матчей подряд играет вот на таком энергетическом запале, я не знаю, чем он их там кормит, как он их там мотивирует, лишними днями отдыха… Но 17 матчей они не провисают вообще физически.

Вот вчера было сравнение, что как будто это Запашный, а они все его хищники, или как собаки Павлова реагируют на все его подсказки. Кто-то сказал, что это антифутбол, что на это невозможно смотреть, но на самом деле это, знаешь, лучшие образцы «Атлетико» Симеоне, когда он в этой схеме играл», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».