«Реал» проявляет интерес к защитнику «Айнтрахта» — Sky Sport Germany
Защитник «Айнтрахта» Натаниэль Браун попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщает Sky Sport Germany.

Скауты «Реала» наблюдали за футболистом во время матчей Бундеслиги с «Кёльном» и Лиги чемпионов с «Аталантой». Мадридский клуб готов приобрести игрока следующим летом. «Айнтрахт» запрашивает за трансфер футболиста € 60-70 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. Портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 30 млн.

