Судебные приставы завели дело на «Крылья Советов»

Судебные приставы запустили производство по делу о многомиллионном долге «Крыльев Советов» компании «РТ-Капитал» (дочернее предприятие «Ростеха»), сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

С футбольного клуба должны взыскать 928 млн рублей. Если «Крылья Советов» не выплатят сумму долга, то есть риск блокировки счетов.

Ранее самарский клуб подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о полном возврате долга, но её отклонили.

В январе 2025 года на «Крылья Советов» подали в суд из-за долга. Тогда в пресс-службе «Ростеха» отметили, что основной срок погашения задолженности истёк ещё в 2016 году. Самарский клуб рассчитывал урегулировать ситуацию и начал выплачивать долг. Однако позже компания добилась через суд возврата сразу всей суммы.

После 17 сыгранных туров в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.