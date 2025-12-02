Скидки
Семшов высказался о главной проблеме «Зенита»

Комментарии

Известный экс-футболист Игорь Семшов высказался о главной проблеме «Зенита» — плохой форме центральных нападающих. Он констатировал, что Александр Соболев, Матео Кассьерра и Лусиано Гонду сейчас не соответствуют требованиям тренерского штаба сине-бело-голубых.

«Ситуация с форвардами «Зенита» удивительна — все трое (Кассьерра, Соболев, Гонду) сидят на лавке. Значит, они не соответствуют сейчас требованиям Семака, не в форме. И получается, что зимой или надо кого-то брать ещё, или приводить в порядок имеющихся. Да, Соболев (в матче с «Рубином») вышел, поборолся и отдал голевой пас, но от него ждут гораздо большего. Того, что делает в «Рубине» Даку в лучших матчах», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

