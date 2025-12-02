Нико Шлоттербек не будет продлевать контракт с дортмундской «Боруссией» — Bild

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Нико Шлоттербек не намерен продлевать контракт с клубом, сообщает Bild.

Немецкий клуб предлагал футболисту увеличение зарплаты более чем в три раза — с € 2,5 млн до € 8 млн. Однако игрок рассматривает другие варианты продолжения карьеры. Действующее трудовое соглашение игрока с «Боруссией» рассчитано до 2027 года. Интерес к футболисту проявляют «Бавария», мадридский «Реал» и «Барселона».

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 40 млн.