«Футбол не хоккей». Семшов высказался по итогам матча «Балтика» — «Спартак»

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов высказался по итогам матча «Балтика» — «Спартак» в 17-м туре Мир РПЛ. Игра завершилась победой калининградцев со счётом 1:0. При этом команда Андрея Талалаева играла большую часть матча в меньшинстве.

«Футбол не хоккей, и не считаю, что у «Спартака» было такое уж сильное преимущество после того, как на 30-й минуте удалили игрока у калининградцев. Удивило другое — Романов говорил, что к семи утра приходит на работу, чтобы всё успеть. У «Балтики» плюсы очевидны, в том числе этот выброс из аута — и это предъявляет определённые требования к защищающимся. «Краснодар» эти требования не выполнил, Пальцев не добежал — и пропустили. Сейчас не добежал Солари — и тоже забили. Приём этот требует концентрации от обороняющихся, чтобы все были на своих местах. Нужно просто выполнять то, о чём договорились. Если Солари это не выполняет, значит, ему или не говорили, или он не понял», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».