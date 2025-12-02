Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол не хоккей». Семшов высказался по итогам матча «Балтика» — «Спартак»

«Футбол не хоккей». Семшов высказался по итогам матча «Балтика» — «Спартак»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов высказался по итогам матча «Балтика» — «Спартак» в 17-м туре Мир РПЛ. Игра завершилась победой калининградцев со счётом 1:0. При этом команда Андрея Талалаева играла большую часть матча в меньшинстве.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Футбол не хоккей, и не считаю, что у «Спартака» было такое уж сильное преимущество после того, как на 30-й минуте удалили игрока у калининградцев. Удивило другое — Романов говорил, что к семи утра приходит на работу, чтобы всё успеть. У «Балтики» плюсы очевидны, в том числе этот выброс из аута — и это предъявляет определённые требования к защищающимся. «Краснодар» эти требования не выполнил, Пальцев не добежал — и пропустили. Сейчас не добежал Солари — и тоже забили. Приём этот требует концентрации от обороняющихся, чтобы все были на своих местах. Нужно просто выполнять то, о чём договорились. Если Солари это не выполняет, значит, ему или не говорили, или он не понял», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Почему «Балтика» побеждает вдесятером и при чём тут «Челси»? Талалаев использует 3 приёма
Почему «Балтика» побеждает вдесятером и при чём тут «Челси»? Талалаев использует 3 приёма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android