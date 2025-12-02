Скидки
Слуцкий: если смотреть на игру, то матч с «Балтикой» — не проигранный для «Спартака»

Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, на данный момент возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Я могу сказать так, что, когда мы анализируем матчи, всё время мы знаем счёт и от него отталкиваемся. Но в целом если смотреть на игру, то это никак не проигранный матч для «Спартака».

Понятно, что раннее удаление, что «Балтика» вдесятером и не имела другого шанса, как обороняться и использовать стандарты и контратаки, но в целом...» – сказал Слуцкий в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

