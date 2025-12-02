Скидки
Златан Ибрагимович выбран факелоносцем зимних Олимпийских игр — 2026

Известный экс-футболист «Милана», «Ювентуса» и «Интера» Златан Ибрагимович выбран одним из факелоносцев зимних Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Италии. Об этом информирует официальный аккаунт Олимпиады в соцсетях.

Также в число факелоносцев попала известная футболистка Алиша Леманн, которая сейчас выступает за женскую команду итальянского футбольного клуба «Комо». Ибрагимович также живёт в Италии и работает в структуре «Милана».

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе и в ограниченном количестве.

