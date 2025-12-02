Артета высказался о травмах «Арсенала» перед матчем АПЛ с «Брентфордом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 14-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».

«У Вильяма Салиба были небольшие проблемы, так что, я думаю, это вопрос нескольких дней. Посмотрим, сможет ли он быть готов к завтрашнему дню. Кай Хаверц — это вопрос нескольких недель. Посмотрим, как всё будет развиваться в ближайшее время. Он отлично справляется, добился успеха на поле, но, думаю, ему нужно время. У Габриэла Магальяйнса дела тоже идут хорошо, но восстановление также займёт несколько недель», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 13 матчей чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. «Брентфорд» располагается на 10-й строчке. У команды 19 очков.