Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета высказался о травмах «Арсенала» перед матчем АПЛ с «Брентфордом»

Артета высказался о травмах «Арсенала» перед матчем АПЛ с «Брентфордом»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 14-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Вильяма Салиба были небольшие проблемы, так что, я думаю, это вопрос нескольких дней. Посмотрим, сможет ли он быть готов к завтрашнему дню. Кай Хаверц — это вопрос нескольких недель. Посмотрим, как всё будет развиваться в ближайшее время. Он отлично справляется, добился успеха на поле, но, думаю, ему нужно время. У Габриэла Магальяйнса дела тоже идут хорошо, но восстановление также займёт несколько недель», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 13 матчей чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. «Брентфорд» располагается на 10-й строчке. У команды 19 очков.

Материалы по теме
Артета: надеюсь, Деклан Райс выиграет «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android