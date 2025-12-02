«Я никуда не уходил». Хавбек «Наполи» Нерес с юмором ответил на вопрос, вернулся ли он

Полузащитник «Наполи» Давид Нерес лаконично ответил на вопрос журналистки, вернулся ли он в свою лучшую форму. Нерес стал автором победного мяча в игре 13-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (1:0) и пообщался с представителем прессы по завершении матча.

— Чудесный момент для тебя. Дубль против «Аталанты», затем отличное выступление в Лиге чемпионов и сегодня награда лучшему игроку матча. Ты вернулся (в свою лучшую форму. — Прим. «Чемпионата»)?

— Я никогда не уходил. Я всегда был тут, — сказал Нерес.

В этом сезоне 28-летний Нерес провёл 16 матчей на клубном уровне, забил три гола и сделал три результативные передачи.