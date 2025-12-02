Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Опыт и интеллект». В ЦСКА высказались о достойном поведении Челестини в России

«Опыт и интеллект». В ЦСКА высказались о достойном поведении Челестини в России
Комментарии

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелёв объяснил образцовое поведение главного тренера армейцев Фабио Челестини в России. Швейцарский специалист ни разу не попадал в скандалы за время работы в Мир РПЛ.

— Челестини ведёт себя очень достойно. Как получается, что он не делает ошибок и не набивает шишек?
— Это опыт, интеллект. Один из факторов, когда я убеждал руководство провести переговоры с Фабио, тот факт, что он был капитаном «Марселя» в 2004 году, где играли немаленькие игроки. Капитанами и лидерами просто так не становятся. Для этого не нужно проходить университеты жизни какие-то. Если он лидер, то он лидер по натуре. Если есть у него внутреннее ощущение, как жить правильно. Ему нужно писать план адаптации, как жить в России. Он идёт по этому пути сам. И я очень рад тому, как это происходит, — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Материалы по теме
Фабио Челестини отреагировал на информацию о продлении контракта с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android