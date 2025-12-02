Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло — о Конте: Антонио, кажется, ищет врагов внутри команды

Капелло — о Конте: Антонио, кажется, ищет врагов внутри команды
Комментарии

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о главном тренере «Наполи» Антонио Конте.

«Во время международного перерыва Конте взял несколько выходных, оставшись у себя дома в Турине и оставив своих сотрудников отвечать за тренировки в Неаполе. Вот почему я его и критиковал. Думаю, он проявил неуважение к игрокам, которых должен был тренировать. Они не были в составе сборных. Он рисковал заставить их почувствовать себя игроками второго эшелона. Антонио, кажется, ищет врагов внутри команды, но каждый из нас по-своему справляется с ситуациями. Результаты подтверждают его правоту; любые другие философские аргументы не имеют большого значения», — приводит слова Капелло Football Italia.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Италии «Наполи» набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Фёдор Смолов — о работе с Фабио Капелло: впечатления о нём неоднозначные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android