Капелло — о Конте: Антонио, кажется, ищет врагов внутри команды

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о главном тренере «Наполи» Антонио Конте.

«Во время международного перерыва Конте взял несколько выходных, оставшись у себя дома в Турине и оставив своих сотрудников отвечать за тренировки в Неаполе. Вот почему я его и критиковал. Думаю, он проявил неуважение к игрокам, которых должен был тренировать. Они не были в составе сборных. Он рисковал заставить их почувствовать себя игроками второго эшелона. Антонио, кажется, ищет врагов внутри команды, но каждый из нас по-своему справляется с ситуациями. Результаты подтверждают его правоту; любые другие философские аргументы не имеют большого значения», — приводит слова Капелло Football Italia.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Италии «Наполи» набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице.