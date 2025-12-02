Шевелёв: ЦСКА — это всегда рациональность, мы не супербогатый клуб

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелёв высказался о принципах рациональности армейского клуба в вопросе трат на трансферы.

— У ЦСКА шестая строчка в РПЛ по стоимости состава. ЦСКА играет настолько выше своих возможностей?

— Во-первых, Transfermarkt обновляет ценник раз в полгода. Наши игроки, развиваясь под руководством Челестини, уже могли стать дороже. А с другой стороны, мы не супербогатый клуб для того, чтобы тратить по 20-30 млн необдуманно, покупать игроков в запас и резерв, чтобы они просто были. Это не про нас. И, конечно, нужно уметь работать с ограниченным ресурсом. Не скажу, что у нас какие-то финансовые проблемы. Но ЦСКА — это всегда рациональность, — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».