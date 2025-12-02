Владимир Быстров объяснил, чего не хватило «Спартаку» в проигранном «Балтике» матче
Поделиться
Бывший российский футболист Владимир Быстров объяснил, чего не хватило московскому «Спартаку» в проигранном калининградской «Балтике» матче 17-го тура Мир РПЛ. Отметим, что бóльшую часть матча красно-белые провели в большинстве.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Наверное, всё-таки настроя не хватило, который был у «Балтики». Где-то нужно было больше брать игру на себя крайним нападающим. А они всё это делали как-то пассивно, знаешь, ну не в той форме, в которой должны были действовать.
Мне кажется, в голове у игроков «Спартака» сидело, что «мы десятерых сейчас прибьём, дожмём, дожмём». Ну в голове вот это сидит, а время-то идёт. Потом тебе забивают, и всё уже, ребят. Уже поздно», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 декабря 2025
-
15:27
-
15:25
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
15:11
-
15:03
-
15:01
-
14:51
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:39
-
14:27
-
14:20
-
14:10
-
13:55
-
13:54
-
13:41
-
13:27
-
13:17
-
13:15
-
13:12
-
13:04
-
13:01
-
12:59
-
12:55
-
12:54
-
12:51
-
12:51
-
12:44
-
12:40
-
12:34
-
12:32
-
12:23