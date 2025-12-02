Владимир Быстров объяснил, чего не хватило «Спартаку» в проигранном «Балтике» матче

Бывший российский футболист Владимир Быстров объяснил, чего не хватило московскому «Спартаку» в проигранном калининградской «Балтике» матче 17-го тура Мир РПЛ. Отметим, что бóльшую часть матча красно-белые провели в большинстве.

«Наверное, всё-таки настроя не хватило, который был у «Балтики». Где-то нужно было больше брать игру на себя крайним нападающим. А они всё это делали как-то пассивно, знаешь, ну не в той форме, в которой должны были действовать.

Мне кажется, в голове у игроков «Спартака» сидело, что «мы десятерых сейчас прибьём, дожмём, дожмём». Ну в голове вот это сидит, а время-то идёт. Потом тебе забивают, и всё уже, ребят. Уже поздно», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».