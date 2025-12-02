Скидки
«Нужно добавить дядек». В ЦСКА заявили о стремлении подписать нескольких опытных игроков

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв заявил о стремлении подписать в клуб нескольких опытных исполнителей.

— Нужны опытные футболисты. Одно из направлений, над которым мы сейчас работаем, — это добавить дядек, добавить опытных игроков. И работа с молодыми футболистами — это всегда риск. Никогда не знаем в 16-17 лет, что будет с игроком через год. Это риск, но это и кайф, когда развиваются молодые игроки, особенно свои молодые. Важно не закрыть им дорогу наверх. Не купить на место своего таланта ветерана, который приедет доигрывать — это очень важная часть работы. Иногда болельщики критикуют, им хочется готовых футболистов. Мы сейчас над этим работаем и пытаемся, чтобы два-три таких игрока появились. Но это очень сложно на сегодняшний день», — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

