Капелло — о трансферах: центральные нападающие? Где они?

Бывший тренер мадридского «Реала», «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло высказался о трудностях работы на трансферном рынке в Италии.

«Центральные нападающие? Где они? Тех, кто играет решающую роль, держат в своих клубах, а если такие и есть в свободном доступе, то первыми их забирают англичане, затем испанцы, а потом уже итальянские клубы. Помимо трансферного рынка, всё зависит от тактических замыслов тренера. В таком случае нужен игрок, который соответствует его видению игры. Или тот, кто просто забивает голы. Тут ошибиться невозможно. Футбол — простая тема: нападающие должны забивать голы, а вратари — делать сейвы», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.