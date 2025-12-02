Скидки
В РФС раскрыли размер заработной платы арбитров

Комментарии

Председатель Судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, сколько получают футбольные арбитры за месяц работы. Функционер отметил, что действующие условия являются очень неплохими.

— Думаю, далеко не на всех работах можно получать зарплату полмиллиона рублей в месяц, бесплатное восстановление, подготовку, проживать в хороших отелях, летать удобными рейсами. Для большинства людей это выглядит как трудовой договор мечты.

– Полмиллиона зарплаты – с учетом зарплатной ставки и бонусов за матч?
– Скажем, два матча в поле, один VAR, один AVAR – вот уже будет около полумиллиона. А ещё есть годовая премия, а кто-то поработал в Саудовской Аравии. Не думаю, что можно жаловаться на такие условия, — приводит слова Каманцева Sports.ru.

