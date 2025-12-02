Скидки
Артета высказался перед матчем «Арсенала» с «Брентфордом» в АПЛ

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Брентфордом».

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брентфорд
Лондон
«Завтра у всех будет возможность на «Эмирейтс» бороться и вкладывать энергию в победу. Как звери, все должны снова выйти на поле и победить «Брентфорд»; это жизненно важно. Наша мотивация исходит из подготовки и того, как мы воспринимаем каждую игру, чтобы быть лучше соперника. Учитывая наше положение в лиге и наши действия, я думаю, нам не нужна дополнительная мотивация», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 13 матчей чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. «Брентфорд» располагается на 10-й строчке. У команды 19 очков.

