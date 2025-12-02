Скидки
Артета — о Деклане Райсе: в важные моменты он проявляет себя всё лучше

Артета — о Деклане Райсе: в важные моменты он проявляет себя всё лучше
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике своей команды Деклане Райсе.

«Думаю, он очень близок к тому, что, по нашим ожиданиям, он может дать клубу, команде, и к тому, как он может расти, в том числе и в личном плане. Думаю, он полностью этого заслуживает. Он был невероятно стабилен последние два года, в том числе и в прошлом сезоне. В важных матчах, в важные моменты он проявляет себя всё лучше, и это очень важно. В большом клубе хочется играть такую роль, и я рад, что он её получил», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.

