Слот высказался перед матчем «Ливерпуля» с «Сандерлендом» в АПЛ

Слот высказался перед матчем «Ливерпуля» с «Сандерлендом» в АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался перед матчем 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться «Сандерлендом».

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Сандерленд
Сандерленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Большой комплимент их тренеру, потому что они приобрели много новых игроков и начали так хорошо. «Сандерленд» — это команда, которая обыграла «Челси» на их стадионе и сыграла вничью с «Арсеналом». Вы можете посмотреть на турнирную таблицу и увидеть, насколько хороши они были до этого момента. Вы понимаете, насколько они сильны. Они либо очень высоко прессингуют, либо 11 игроков обороняются изо всех сил, и именно поэтому против них так сложно играть. Но в целом важно хорошо начать матч, в идеале даже забив гол. К этому стремятся обе команды, и мы постараемся завтра сыграть лучше», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После 13 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Сандерленд» располагается на шестой строчке. У команды 22 очка.

