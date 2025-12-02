Скидки
Главная Футбол Новости

«Ушёл и ушёл». Защитник «Ростова» Вахания — об уходе Карпина из «Динамо»

«Ушёл и ушёл». Защитник «Ростова» Вахания — об уходе Карпина из «Динамо»
Футболист «Ростова» Илья Вахания прокомментировал уход Валерия Карпина из московского «Динамо». Российский специалист покинул бело-голубых в ноябре 2025-го. Возглавил команду Карпин прошлым летом. Ранее действующий главный тренер сборной России работал в «Ростове».

— Как отреагировали на уход «Карпина» из «Динамо»?
— Прочитал. Ладно, ушёл и ушёл. Не так, как когда уходил из «Ростова».

— Вы же понимаете, к чему я.
— Нет, не понимаю.

— Писали много, что у вас с ним была договорённость о переходе в «Динамо».
— Ну, писали и писали. Я точно так же читал, больше ничего не знаю. Ушёл тренер из другой команды… Если бы в «Ростов», то я бы обсудил это, — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

