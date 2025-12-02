Скидки
Главная Футбол Новости

Игроки «Краснодара» — самые результативные в первой части сезона Кубка России

Игроки «Краснодара» — самые результативные в первой части сезона Кубка России
Комментарии

В тройке самых результативных игроков Фонбет Кубка России по системе «гол+пас» оказались три игрока «Краснодара». Статистика была опубликована на страницах турнира в социальных сетях.

Самым результативным оказался полузащитник Данила Козлов с пятью голами и четырьмя голевыми передачами. Второе место занял нападающий Джон Кордоба с четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами. Закрывает тройку лучших вингер Жоау Батчи – у него два гола и четыре передачи.

Совершить пять результативных действий удалось четырём игрокам, среди которых также есть представитель «быков»:

  • Иван Яковлев, «Иркутск» (5+0);
  • Андрей Путилов, «Иркутск» (2+3);
  • Никита Кривцов, «Краснодар» (2+3);
  • Пабло Солари, «Спартак» (2+3).

«Краснодар» занял первое место в своей группе, проиграв лишь единожды и набрав 14 очков. В полуфинале Пути РПЛ команде предстоит сыграть с ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
03 марта 2026, вторник
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
