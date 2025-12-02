Мбаппе поздравил Дуэ с вручением приза лучшему молодому футболисту Европы

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил атакующего полузащитника «ПСЖ» Дезире Дуэ с призом лучшему молодому футболисту Европы, который вручается итальянской газетой Tuttosport.

«Поздравления, звезда. Абсолютно заслуженно! Наслаждайся, выздоравливай и возвращайся к нам поскорее», — написал Мбаппе на своей странице в социальной сети.

Дуэ проходит реабилитацию после повреждения подколенного сухожилия, которое он получил в конце октября.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отметился одной результативной передачей. В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» Дуэ выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.