Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе поздравил Дуэ с вручением приза лучшему молодому футболисту Европы

Мбаппе поздравил Дуэ с вручением приза лучшему молодому футболисту Европы
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил атакующего полузащитника «ПСЖ» Дезире Дуэ с призом лучшему молодому футболисту Европы, который вручается итальянской газетой Tuttosport.

«Поздравления, звезда. Абсолютно заслуженно! Наслаждайся, выздоравливай и возвращайся к нам поскорее», — написал Мбаппе на своей странице в социальной сети.

Дуэ проходит реабилитацию после повреждения подколенного сухожилия, которое он получил в конце октября.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отметился одной результативной передачей. В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» Дуэ выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Материалы по теме
Официально
Дезире Дуэ вручили приз лучшему молодому футболисту Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android