Игрок ЦСКА Матеус Алвес раскрыл, что его удивило больше всего в России

Игрок ЦСКА Матеус Алвес раскрыл, что его удивило больше всего в России
Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал, что его удивило больше всего в России. Хавбек выступает за армейцев с лета этого года.

— Что больше всего удивило в России?
— Ох, этот ваш холод… С ума сойти, в России очень холодно. К этому я, наверное, никогда не привыкну! Даже не думал, что могу когда-нибудь так замёрзнуть, — приводит слова Алвеса Legalbet.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 18 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт бразильца с ЦСКА рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матеуса в € 6 млн.

