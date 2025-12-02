Скидки
Де Йонг не сыграет за «Барселону» с «Атлетико» в матче Ла Лиги — Football Espana

Де Йонг не сыграет за «Барселону» с «Атлетико» в матче Ла Лиги — Football Espana
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не сможет принять участие в матче 19-го тура Ла Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с мадридским «Атлетико», сообщает Football Espana.

02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Врачи сообщают, что у де Йонга поднялась температура, он не сможет играть. В понедельник 1 декабря футболист тренировался в обычном режиме, никаких признаков болезни не было.

Полузащитник пропустил матч 14-го тура Ла Лиги с «Алавесом» по личным причинам, но претендовал на место в стартовом составе во встрече с «Атлетико».

После 14 сыгранных матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 очка. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, в активе команды 31 очко.

