Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор ЦСКА обозначил свою позицию по лимиту на легионеров

Спортивный директор ЦСКА обозначил свою позицию по лимиту на легионеров
Комментарии

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелёв высказал свою позицию по поводу лимита на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял о намерении ужесточить лимит.

«Мне очень хочется, чтобы молодые россияне появлялись в составах команд естественным путем. Чтобы мы не подстраивали состав команды под лимит, чтобы не скупали в панике паспортистов. К сожалению, есть футболисты, а есть те, кто попадет в РПЛ только из-за паспорта…

Уверен, что работает не запретительная логика. Клубы должны быть заинтересованы, чтобы молодые футболисты играли. Видим, два года назад количество футболистов до 21 года, которые постоянно попадали в состав, было равно нулю. В прошлом сезоне оно существенно выросло, а в этом мы в топ-2 лиги по этому показателю. Это пример, когда мы сделали это без лимита или какой-то указки сверху. Был внутренний процесс в клубе, когда мы решили, что так для нас будет лучше», — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Материалы по теме
«У меня есть идея по лимиту. Но вам я её не скажу». Черчесов — о первом круге РПЛ
Эксклюзив
«У меня есть идея по лимиту. Но вам я её не скажу». Черчесов — о первом круге РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android