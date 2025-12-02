Спортивный директор ЦСКА обозначил свою позицию по лимиту на легионеров

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелёв высказал свою позицию по поводу лимита на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял о намерении ужесточить лимит.

«Мне очень хочется, чтобы молодые россияне появлялись в составах команд естественным путем. Чтобы мы не подстраивали состав команды под лимит, чтобы не скупали в панике паспортистов. К сожалению, есть футболисты, а есть те, кто попадет в РПЛ только из-за паспорта…

Уверен, что работает не запретительная логика. Клубы должны быть заинтересованы, чтобы молодые футболисты играли. Видим, два года назад количество футболистов до 21 года, которые постоянно попадали в состав, было равно нулю. В прошлом сезоне оно существенно выросло, а в этом мы в топ-2 лиги по этому показателю. Это пример, когда мы сделали это без лимита или какой-то указки сверху. Был внутренний процесс в клубе, когда мы решили, что так для нас будет лучше», — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».