«Это его последний шанс». Быстров — о будущем Александра Соболева в «Зените»

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева. В матче 17-го тура Мир РПЛ с «Рубином» форвард сине-бело-голубых сделал результативную передачу. По словам Быстрова, Соболев может покинуть «Зенит» уже этой зимой.

— Володь, оцени игру Александра.

— Ну, вышел. Поборолся один раз. Молодец. Ну, честно…

— Текущая форма как тебе?

— Говорят, что он начал тренироваться. Пашет на тренировках, то есть пытается зацепиться. Это его последний шанс.

— А, ты действительно рассматриваешь вариант, при котором Соболев уже зимой покинет клуб?

— Думаю, если у него сейчас так же будет получаться, никак, то есть. У него единственный вариант будет. Это уйти в аренду и начать играть, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».