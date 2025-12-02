Скидки
«Что-то пошло не так». В ЦСКА высказались о проблемах с нападающими

«Что-то пошло не так». В ЦСКА высказались о проблемах с нападающими
Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелёв высказался о проблемах армейской команды с центральными форвардами. В составе москвичей есть два чистых нападающих — Тамерлан Мусаев и Алеррандро. Суммарно вдвоём они забили лишь три гола в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

У нас уникальная ситуация сложилась… Команда показывает отличный футбол. В ней есть Тамерлан Мусаев и Алеррандро — игроки, которые замечательно провели прошлый год. Тамик стал игроком сборной России, много забивал, а Алеррандро стал лучшим бомбардиром в чемпионате Бразилии. Но что-то пошло не так. При этом сложно сказать что. Я здесь признаю, это и моя ошибка. Не учли какие-то проблемы с адаптацией Алеррандро. Наверное, ни для кого не секрет история, что к Тамерлану проявляли интерес наши конкуренты из «Спартака», — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

