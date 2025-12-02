Саа — о Неймаре: возможно, он потерял свою искру. Это печально

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о возможном трансфере нападающего «Сантоса» Неймара в английский клуб.

«Если бы вы спросили меня полгода назад, с удовольствием бы посмотрел на Неймара в «Манчестер Юнайтед». Но сейчас он выглядит хрупким или травмированным. Возможно, он потерял свою искру. Это печально, потому что я люблю Неймара. Пару лет назад думал, это был бы идеальный переход, ведь он всё ещё может быть потрясающим игроком. Неймар мог бы действительно усилить «Манчестер Юнайтед» своей изобретательностью и талантом. Не знаю, как он теперь сможет всё исправить и перестроить. Манкунианцам нужны игроки, готовые пожертвовать собой ради команды, которые влюблены в клуб. Не уверен, что Неймар — тот человек, который может предложить это клубу на данном этапе своей карьеры», — приводит слова Саа Goal.com.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 18 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.