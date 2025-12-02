«Краснодар» — лучшая команда 17-го тура РПЛ по четырём статистическим показателям
Статистический телеграм-канал РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших команд 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по разным показателям. В частности, были отмечены заслуги «Краснодара», который в минувшем туре на своём поле разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:0.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Сперцян – 40' 3:0 Сперцян – 53' 4:0 Кордоба – 61' 5:0 Тормена – 90'
«Краснодар» стал лучшей командой 17-го тура сразу в нескольких статистических показателях: удары в створ (10), ожидаемые голы xG (3,83), удачные действия в чужой штрафной площади (41) и скорость точных передач (17 км/ч).
Напомним, по итогам 17 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» и ЦСКА на одно очко.
