Леонид Слуцкий ответил, смог бы Владимир Ивич достичь успеха в «Спартаке»

Леонид Слуцкий ответил, смог бы Владимир Ивич достичь успеха в «Спартаке»
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оценил, смог бы экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич добиться успеха в московском «Спартаке». Ранее красно-белых покинул Деян Станкович, сейчас обязанности главного тренера исполняет Вадим Романов.

— Викторыч, хорошо, а давай вот по фамилии, которая фигурировала всё время вокруг да около. Вот под этот состав «Спартака» что ты думаешь относительно прихода Ивича?
— Ну я думаю, что у него бы получилось. Да, думаю, да.

— А у Лички?
— В нём я больше сомневаюсь. Не как в тренере, вот мы говорим… Вот если ты меня спросишь, у кого больше шансов было бы сделать этот «Спартак» чемпионом — у Лички или у Ивича, я бы сказал: у Ивича. Но не говорю, что этот тренер лучше, а тот хуже, – сказал Слуцкий в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

