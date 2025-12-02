Скидки
Главная Футбол Новости

Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Барселоной» в Ла Лиге

Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед матчем 19-го тура Ла Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Барселоной».

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
«Стиль матча, который мы ожидаем, совершенно ясен. У нас соперник с невероятной атакой, грамотным выбором позиции и несколькими очень сильными игроками. Нам нужно быть сильными, чтобы бороться. Необходимо вывести игру на такой уровень, на котором, по нашему мнению, мы сможем нанести им поражение. Они не меняют ни атакующую стратегию, ни высокую линию обороны, что и привело к фантастическим результатам. Знаем, что играем с командой, которая тактически вариативна, нужно заманить их на позиции, где, по нашему мнению, мы можем им навязать свою игру», — приводит слова Симеоне Football Espana.

После 14 сыгранных матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 очка. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, в активе команды 31 очко.

