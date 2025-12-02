Защитник ЦСКА Виктор ответил, чем РПЛ отличается от чемпионата Бразилии

Защитник ЦСКА Жоао Виктор поделился мнением о разнице между Мир Российской Премьер-Лигой и чемпионатом Бразилии. Футболист перешёл в московский клуб из «Васко да Гама» летом 2025 года.

«Оцениваю шесть месяцев хорошо, может, одна—две игры были не очень. РПЛ — очень тяжёлый чемпионат, здесь преобладает физический аспект, это отличает от других турниров. Но есть и высокое качество у игроков. Однако главный аспект — физическое состояние. В этом как раз и есть различие от чемпионата Бразилии», — приводит слова Виктора ТАСС.

В составе ЦСКА защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

