«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе Крэйвен Коттедж (Лондон). В качестве главного арбитра выступит Крэйг Поусон (Южный Йоркшир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Фулхэм» с 17 очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 25 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «дачники» 7 декабря примут на своём поле «Кристал Пэлас», «горожане» 6 декабря на своём поле встретятся с «Сандерлендом».