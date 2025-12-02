Скидки
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Манчестер Сити: текстовая трансляция матча 14-го тура АПЛ сезона-2025/2026 начнётся в 22:30 мск

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30 мск
Комментарии

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе Крэйвен Коттедж (Лондон). В качестве главного арбитра выступит Крэйг Поусон (Южный Йоркшир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
На данный момент «Фулхэм» с 17 очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 25 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре «дачники» 7 декабря примут на своём поле «Кристал Пэлас», «горожане» 6 декабря на своём поле встретятся с «Сандерлендом».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
