ESPN раскрыл, когда Винисиус и «Реал» могут возобновить переговоры о новом контракте

Переговоры о продлении контракта между мадридским «Реалом» и нападающим Винисиусом Жуниором зашли в тупик. Они могут возобновиться после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает ESPN. Действующий контракт вингера заканчивается летом 2027 года.

По информации источника, в мае 2025 года клуб и представители игрока были близки к заключению соглашения, по которому бразилец должен был зарабатывать € 20 млн в год. Ещё € 10 млн он мог получить в качестве бонусов. Однако окружение Винисиуса посчитало, что окончательное предложение «сливочных» отличалось от того, что обсуждалось изначально, кроме того, оно не включало бонусов.

В свою очередь, в «Реале» считают, что сторона нападающего не выполнила определённые устные договорённости. После этого переговоры не продвинулись.

По текущему контракту Винисиус зарабатывает € 17 млн в год.

