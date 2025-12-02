Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ESPN раскрыл, когда Винисиус и «Реал» могут возобновить переговоры о новом контракте

ESPN раскрыл, когда Винисиус и «Реал» могут возобновить переговоры о новом контракте
Комментарии

Переговоры о продлении контракта между мадридским «Реалом» и нападающим Винисиусом Жуниором зашли в тупик. Они могут возобновиться после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает ESPN. Действующий контракт вингера заканчивается летом 2027 года.

По информации источника, в мае 2025 года клуб и представители игрока были близки к заключению соглашения, по которому бразилец должен был зарабатывать € 20 млн в год. Ещё € 10 млн он мог получить в качестве бонусов. Однако окружение Винисиуса посчитало, что окончательное предложение «сливочных» отличалось от того, что обсуждалось изначально, кроме того, оно не включало бонусов.

В свою очередь, в «Реале» считают, что сторона нападающего не выполнила определённые устные договорённости. После этого переговоры не продвинулись.

По текущему контракту Винисиус зарабатывает € 17 млн в год.

Материалы по теме
Карло Анчелотти назвал условие, при котором Винисиус поедет со сборной Бразилии на ЧМ-2026

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android