«Арсенал» может подписать Майну из «Манчестер Юнайтед» для подмены Эдегора — ESPN

«Арсенал» может подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну зимой в качестве потенциальной подмены для хавбека Мартина Эдегора. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на ESPN.

По информации источника, 20-летний футболист способен выступать в качестве подстраховки для норвежского игрока, который в нынешнем сезоне пропустил 66 дней из-за травм. Наиболее вероятным вариантом является краткосрочная аренда Майну.

В нынешнем сезоне полузащитник «Манчестер Юнайтед» принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

