Защитник «Краснодара» Витор Тормена заявил, что не намерен покидать команду в зимнее трансферное окно, а также поделился своими целями на текущий сезон. В своём комментарии спортсмен выразил полную приверженность клубу.

«Буду ли рассматривать предложения в зимнее трансферное окно? Нет, шансов никаких нет. Моя цель — снова добиться чемпионства с «Краснодаром». Здесь счастлив, моя семья здесь счастлива. Конечно, решение остаётся и за президентом — сколько он захочет, столько я и буду здесь находиться. С моей стороны нет ни одного шанса», — приводит слова Тормены Metaratings.

Бразильский футболист выступает за «Краснодар» с августа 2023 года. На счету 30-летнего игрока три гола и две результативные передачи в 77 матчах за клуб.

«Краснодар» после 17 туров в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги лидирует в чемпионате. У команды 37 очков. В следующем туре «быки» примут ЦСКА.