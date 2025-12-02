Ули Хёнес высказался о возможном продлении контракта с Юпамекано

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес дал комментарий касательно возможного продления контракта с защитником Деотшанкюлем Юпамекано.

«Думаю, он продлит контракт», — сказал Хёнес Sky Germany.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы желают сохранить футболиста в своём составе, однако «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Реал» также хотели бы усилиться данным исполнителем.

В текущем сезоне защитник провёл 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его действующее соглашение с «Баварией» рассчитано до середины 2026 года. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.