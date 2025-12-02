Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ули Хёнес высказался о возможном продлении контракта с Юпамекано

Ули Хёнес высказался о возможном продлении контракта с Юпамекано
Комментарии

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес дал комментарий касательно возможного продления контракта с защитником Деотшанкюлем Юпамекано.

«Думаю, он продлит контракт», — сказал Хёнес Sky Germany.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы желают сохранить футболиста в своём составе, однако «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Реал» также хотели бы усилиться данным исполнителем.

В текущем сезоне защитник провёл 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его действующее соглашение с «Баварией» рассчитано до середины 2026 года. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«Бавария» желает продлить Юпамекано, но защитник хочет в «Реал» — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android