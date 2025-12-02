Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» и «Арсенал» могут приобрести Родриго у «Реала» за € 85-90 млн зимой — CO

«Ливерпуль» и «Арсенал» могут приобрести Родриго у «Реала» за € 85-90 млн зимой — CO
Комментарии

«Ливерпуль» и «Арсенал» готовят предложения по крайнему нападающему мадридского «Реала» Родриго Гоэсу, который может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сливочные» сообщили заинтересованным сторонам, что рассмотрят возможность продажи 24-летнего футболиста, если их устроит предложение. Подчёркивается, что «Реал» готов отпустить Родриго за € 85-90.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
ESPN раскрыл, когда Винисиус и «Реал» могут возобновить переговоры о новом контракте

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android