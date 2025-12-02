Кевин Ленини: выход Кабо-Верде на ЧМ-2026 — историческое событие для страны

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини поделился своими эмоциями после того, как его национальная команда обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира 2026 года. Футболист подчеркнул значимость этого достижения как для себя лично, так и для всей страны.

«Какие были ощущения от выхода на ЧМ-2026? Это мой первый раз, особенное событие для меня и моей семьи. Также впервые это случилось и для моей страны. Я счастлив, потому что стал частью истории. Мы просто выполнили, что должны были — показали миру качество, наше желание и умение играть. В итоге мы поступили ответственно и просто насладились моментом. В финале уже посмотрим», — приводит слова полузащитника Metaratings.

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Ленини сыграл за сборную Кабо-Верде в семи матчах. За этот период полузащитник отметился одной результативной передачей.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в городах Мексики, США и Канады. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.