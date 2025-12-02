Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кевин Ленини: выход Кабо-Верде на ЧМ-2026 — историческое событие для страны

Кевин Ленини: выход Кабо-Верде на ЧМ-2026 — историческое событие для страны
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини поделился своими эмоциями после того, как его национальная команда обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира 2026 года. Футболист подчеркнул значимость этого достижения как для себя лично, так и для всей страны.

«Какие были ощущения от выхода на ЧМ-2026? Это мой первый раз, особенное событие для меня и моей семьи. Также впервые это случилось и для моей страны. Я счастлив, потому что стал частью истории. Мы просто выполнили, что должны были — показали миру качество, наше желание и умение играть. В итоге мы поступили ответственно и просто насладились моментом. В финале уже посмотрим», — приводит слова полузащитника Metaratings.

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Ленини сыграл за сборную Кабо-Верде в семи матчах. За этот период полузащитник отметился одной результативной передачей.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в городах Мексики, США и Канады. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Материалы по теме
Защитник «быков» Витор Тормена: моя цель — снова добиться чемпионства с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android