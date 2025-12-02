Кирьяков: матч со «Спартаком» станет решающим для Гусева в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков полагает, что матч со «Спартаком» в 18-м туре Мир РПЛ станет определяющим для исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева.

«Думаю, что матч со «Спартаком» — это решающая игра для Гусева в «Динамо». Если он заявил о своих амбициях остаться главным тренером, нужно выигрывать у «Спартака». Понятно, клуб сейчас находится в очень непростой ситуации. С одной стороны — середина турнирной таблицы, с другой — надо посматривать вниз.

Разница в очках не такая большая, чтобы спокойно себя чувствовать. Я имею в виду зону стыков в РПЛ. Эти три очка в матче со «Спартаком» очень важны для Гусева и «Динамо» в целом», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.