Тренер «Челси» Мареска сообщил, что Палмер может сыграть с «Лидс Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что полузащитник Коул Палмер может принять участие в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед». Ранее сообщалось, что Палмер сломал палец на ноге.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Челси
Лондон
«Он может играть. В последнем матче [с «Арсеналом»] Палмер был на скамейке запасных. Конечно, Коулу было непросто тренироваться с командой, теперь ему нужно вернуться в форму. Он способен выйти на поле, может быть и в стартовом составе.

Суть в том, чтобы постепенно давать ему игровое время до тех пор, пока он не сможет играть 90 минут», — приводит слова Марески ESPN.

На данный момент «Челси» с 24 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

