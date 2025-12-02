Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» сделал заявление в связи с новой травмой Ферлана Менди

«Реал» сделал заявление в связи с новой травмой Ферлана Менди
Комментарии

Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал, что крайний защитник Ферлан Менди получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги.

«Сливочные» не сообщают точные сроки восстановления 30-летнего футболиста, однако по сообщениям испанских СМИ, он пропустит около трёх недель.

Менди не принимал участие в матчах «Королевского клуба» с августа по октябрь нынешнего года из-за проблем с бедром. В общей сложности в текущем сезоне французский защитник провёл одну встречу в Лиге чемпионов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» и «Арсенал» могут приобрести Родриго у «Реала» за € 85-90 млн зимой — CO

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android