«Реал» сделал заявление в связи с новой травмой Ферлана Менди

Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал, что крайний защитник Ферлан Менди получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги.

«Сливочные» не сообщают точные сроки восстановления 30-летнего футболиста, однако по сообщениям испанских СМИ, он пропустит около трёх недель.

Менди не принимал участие в матчах «Королевского клуба» с августа по октябрь нынешнего года из-за проблем с бедром. В общей сложности в текущем сезоне французский защитник провёл одну встречу в Лиге чемпионов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Самые опасные травмы в футболе: