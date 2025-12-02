Скидки
Скотт Мактоминей назван лучшим игроком Серии А сезона-2024/2025 по версии футболистов

Комментарии

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей признан лучшим игроком итальянской Серии А по итогам сезона-2024/2025. Шотландский футболист стал лауреатом этой награды в результате голосования самих игроков чемпионата. Об этом сообщает Sky Sports.

В рамках завершившегося розыгрыша Серии А Мактоминей принял участие в 34 встречах. В этих матчах хавбек отметился 12 забитыми мячами и оформил шесть результативных передач.

Вклад шотландского игрока помог неаполитанскому клубу завоевать чемпионский титул Италии. «Наполи» сумел опередить миланский «Интер» в борьбе за скудетто всего на одно очко.

Действующее соглашение Мактоминея с клубом из Неаполя рассчитано до июня 2028 года. По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

