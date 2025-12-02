The Athletic поделился подробностями о будущем Левандовского и Рашфорда в «Барселоне»

«Барселона» с высокой долей вероятности не будет продлевать контракт с 37-летним форвардом Робертом Левандовским, заканчивающийся грядущим летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, крайний нападающий Маркус Рашфорд также покинет стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, когда завершится его аренда из «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, что каталонский клуб рассмотрит вариант с усилением позиции центрального защитника в летнее трансферное окно.

Левандовски выступает в составе «Барселоны» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 162 матчах во всех турнирах, в которых отметился 109 голами и 21 результативной передачей. Рашфорд за 18 матчей забил шесть голов и сделал девять ассистов.

Материалы по теме Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Барселоной» в Ла Лиге

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: