Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Athletic поделился подробностями о будущем Левандовского и Рашфорда в «Барселоне»

The Athletic поделился подробностями о будущем Левандовского и Рашфорда в «Барселоне»
Комментарии

«Барселона» с высокой долей вероятности не будет продлевать контракт с 37-летним форвардом Робертом Левандовским, заканчивающийся грядущим летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, крайний нападающий Маркус Рашфорд также покинет стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, когда завершится его аренда из «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, что каталонский клуб рассмотрит вариант с усилением позиции центрального защитника в летнее трансферное окно.

Левандовски выступает в составе «Барселоны» с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 162 матчах во всех турнирах, в которых отметился 109 голами и 21 результативной передачей. Рашфорд за 18 матчей забил шесть голов и сделал девять ассистов.

Материалы по теме
Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Барселоной» в Ла Лиге

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android