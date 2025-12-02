Тренер «Кремонезе» Никола: у Варди есть свои привычки, но он пример для нас

Главный тренер «Кремонезе» Давиде Никола высоко отозвался о нападающем своей команды Джейми Варди, который оформил дубль в матче 13-го тура Серии А с «Болоньей» (3:1).

«Джейми — пример для нас. Как тренер могу сказать, что настоящие чемпионы на самом деле довольно простые люди. Они уже знают, что и как им нужно делать. Такие игроки никогда не занимают позицию, которая могла бы пойти во вред команде. Чемпион выделяется на фоне обычного игрока не только своим выдающимся мастерством на поле, но и силой духа, а также пониманием того, что он представляет.

Настоящий чемпион никогда не ошибается. Он очень уверен в себе и целеустремлён, постоянно тренируется. У Варди есть свои привычки, но он приехал сюда с настроем быть готовым к игре. Такого игрока нужно понимать с точки зрения его привычек, максимально интегрировать в коллектив и помогать ему, создавая ему такие условия, которые позволят ему выглядеть хорошо.

Наша команда оказала Варди большую честь, Варди это осознал и доказал, что он настоящий мужчина во всех отношениях», — приводит слова Николы DAZN.