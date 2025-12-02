Скидки
Антонио Конте признан лучшим тренером Серии А сезона-2024/2025 по версии игроков

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте официально признан лучшим специалистом итальянской Серии А по итогам сезона-2024/2025. Наставник был выбран лауреатом этой награды по итогам голосования, проведённого среди футболистов чемпионата. Об этом сообщает Sky Sports.

Итальянский тренер возглавил клуб из Неаполя летом 2024 года. В свой первый же сезон под руководством этого специалиста команда завоевала чемпионский титул.

По результатам чемпионата Италии 2024/2025 годов «Наполи» финишировал на первой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 82 очка в 38 проведённых турах. Отрыв неаполитанцев от миланского «Интера», занявшего второе место, составил одно очко.

За весь сезон подопечные Конте пропустили 27 голов, что является лучшим показателем в лиге по оборонительным действиям.

В текущем розыгрыше Серии А «Наполи» занимает вторую строчку в таблице. После 13 проведённых матчей в активе команды 28 очков.

